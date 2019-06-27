2019-06-27T13:41:06+03:00
Общество

В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование

Сотрудники испытали подъёмники, стропы и прицепы
Анна Полякова
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В аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование Фото: yanao.ruВ аэропорт Нового Уренгоя поступило спасательное оборудование Фото: yanao.ru
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Аэропорт Новый Уренгой укомплектовали аварийно-спасательным оборудованием для эвакуации с лётного поля воздушного судна, потерявшего способность двигаться. Для обучения работе с новым оборудованием в аэропорту провели спасательно-аварийные учения. Инженеры и техники авиационно-технической базы апробировали пневмотканевые подъёмники, текстильные стропы и прицепы на учебно-тренировочной площадке аэропорта.

- Мы опробовали эти приспособления в рамках учений, однако всё-таки надеемся, что в реальной обстановке все взлёты и посадки пройдут благополучно и аварийно-спасательное оборудование не придётся использовать, - говорит исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

В ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет реализована масштабная программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации, до 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на более чем 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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