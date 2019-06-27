Ноябрянина, ударившего полицейского в живот, лишили свободы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-27T13:37:14+03:00

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Жителя Ноябрьска привлекли за применение насилия в отношении полицейского. Инцидент случился 14 февраля 2019 года. В дежурную часть поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том. Сообщалось, что в центральную городскую больницу доставили мужчину 1965 года рождения с травмами.

Сотрудники уголовного розыска определив круг лиц, с которыми мог общаться потерпевший, прибыли по одному из адресов. Их встретил пьяный гражданин 1987 года рождения. Он стал вести себя агрессивно, неадекватно в отношении полицейского. На требование сотрудника прекратить противоправные действия мужчина ударил полицейского в живот.

Суд вынес решение о признании ноябрянина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев.

Полицейские напоминает гражданам, применение силы к сотрудникам органов внутренних дел при исполнении влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU