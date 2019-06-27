На Ямале с начала сезона произошло 9 лесных пожаров
Человеческий фактор стал причиной лесных пожаров, которые были ликвидированы сегодня ночью вблизи Салехарда и Тарко-Сале. Еще один полыхал в Надымском районе у автомобильной дороги Сургут – Салехард. Об этом сообщили в окружной аварийно-спасательной службы «Ямалспас» Николай Потемкин.
В результате по состоянию на 27 июня действующих пожаров на территории автономного округа нет, - сообщил начальник окружной аварийно-спасательной службы «Ямалспас»
- Беспечность и элементарная безответственность людей, оставивших непотушенный костер, привели к возгоранию сухой травы на площади около 3 га. Пожары могли стать причиной большой беды, - прокомментировал руководитель учреждения.
В тушении пожаров было задействовано 29 лесных пожарных Ямалспаса. Всего на Ямале с начала пожароопасного периода произошло 9 пожаров на общей площади 60 га.
ИСТОЧНИК KP.RU