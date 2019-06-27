Дизайнеры со всей России возьмутся за разработку турбренда Ямала

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-27T11:32:28+03:00

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В конкурсе на разработку турбренда Ямала могут принять участие дизайнеры со всей России. Ровно месяц остался до завершения первого этапа конкурса «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа».

Как пояснили в правительстве ЯНАО, конкурс проводится для формирования узнаваемого имиджа региона, объединения туристской индустрии Ямала под единым брендом, а также увеличения потока иностранных и российских туристов.

Участником конкурса может стать любой творец старше 18 лет. От художников ждут комплексного подхода в конкурсной работе. Ямал – уникальный северный регион, который сочетает в себе богатую природную, культурную, этнографическую, индустриальную и историческую составляющие. Горы Полярного Урала и северное сияние, чумы и олени, ягоды и грибы, газовые вышки и морские порты, национальные орнаменты и элементы быта коренных народов – основа для полёта фантазии конкурсантов у арктического региона очень разнообразная.

Эксперты конкурса определят 7 лучших брендов, которые будут участвовать в интернет-голосовании. Завершающий этап – оценка работ финалистов конкурсной комиссией и определение победителя. Победитель получит 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU