В пуровской тундре ищут пропавших детей
В пуровской тундре пропали двое детей. Два мальчика семи и пяти лет 26 июня во второй половине дня покинули стойбище, которое находится в 19 км от села Самбург. Дети ушли в неизвестном направлении, сообщили в районном управлении ГО и ЧС.
По предположению местных жителей мальчики могли направиться в сторону села Самбург.
Сначала тундровики пытались найти пропавших своими силами, но поиски не увенчались успехом. Рано утром 27 июня местные жители обратились за помощью. Информация о пропавших в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила вВ 5.37.
К поискам подключились группа пуровские спасатели, сотрудники ОМД, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дополнительно привлечены спасатели Тазовского ПСО «Ямалспас» и группа от «Совхоза Пуровского». Кроме того, на поиски отправился вертолет.
Надо сказать, что сегодня в районе Самбурга не очень летняя погодя - всего +13 градусов, но дождь не обещают. Ночью температура воздуха еле достигала +9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU