В пуровской тундре ищут пропавших детей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-27T11:19:42+03:00

Два мальчика семи и пяти лет ушли из стойбища 26 июня

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В пуровской тундре пропали двое детей. Два мальчика семи и пяти лет 26 июня во второй половине дня покинули стойбище, которое находится в 19 км от села Самбург. Дети ушли в неизвестном направлении, сообщили в районном управлении ГО и ЧС.

По предположению местных жителей мальчики могли направиться в сторону села Самбург.

Сначала тундровики пытались найти пропавших своими силами, но поиски не увенчались успехом. Рано утром 27 июня местные жители обратились за помощью. Информация о пропавших в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила вВ 5.37.

К поискам подключились группа пуровские спасатели, сотрудники ОМД, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дополнительно привлечены спасатели Тазовского ПСО «Ямалспас» и группа от «Совхоза Пуровского». Кроме того, на поиски отправился вертолет.

Надо сказать, что сегодня в районе Самбурга не очень летняя погодя - всего +13 градусов, но дождь не обещают. Ночью температура воздуха еле достигала +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU