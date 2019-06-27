В Надымском районе потушили второй лесной пожар
Огнем уничтожено 7,5 га природы
В Надымском районе потушили второй лесной пожар Фото: 89.mchs.gov.ru
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Второй в 2019 году природный пожар на территории Надымского района был зарегистрирован 27 июня. Горел лес в 24 километрах от поселка Правохеттинский, в районе расположения автомобильной дороги Сургут – Салехард, сообщили в районной администрации.
Для тушения пожара были задействованы силы и средства Надымского ПСО – филиала ГКУ «Ямалспас».
В результате к 11.00 дня пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 7,5 га леса. Угрозы распространения на населенные пункты и объекты экономики нет.
Всего на Ямале с начала пожароопасного периода произошло девять пожаров на общей площади 60 гектаров
ИСТОЧНИК KP.RU