СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-27T10:44:54+03:00

В Надымском районе потушили второй лесной пожар Фото: 89.mchs.gov.ru

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Второй в 2019 году природный пожар на территории Надымского района был зарегистрирован 27 июня. Горел лес в 24 километрах от поселка Правохеттинский, в районе расположения автомобильной дороги Сургут – Салехард, сообщили в районной администрации.

Для тушения пожара были задействованы силы и средства Надымского ПСО – филиала ГКУ «Ямалспас».

В результате к 11.00 дня пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 7,5 га леса. Угрозы распространения на населенные пункты и объекты экономики нет.

Всего на Ямале с начала пожароопасного периода произошло девять пожаров на общей площади 60 гектаров

ИСТОЧНИК KP.RU