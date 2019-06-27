В Салехарде рассмотрели методы профилактики экстремизма

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-27T10:32:10+03:00

Члены экспертного совета рекомендовали новый тематический ролик для показа в школах

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В Салехарде обсудили толерантность среди школьников и оценили социальные ролики, направленные на профилактику экстремизма и терроризма для демонстрации в образовательных учреждениях.

В столице Ямала прошло заседание экспертного совета по противодействию идеологии терроризма при региональной антитеррористической комиссии и рабочей группы по вопросам профилактики экстремизма.

Члены экспертного совета просмотрели несколько представленных социальных видеороликов. Достойным по оценке специалистов признан ролик, снятый аппаратом антитеррористической комиссии Ямала. Он рекомендован к показу в образовательных учреждениях и демонстрации в соцсетях.

Сейчас на Ямале действует комплексная система мер противодействия терроризму, в которой задействованы органы власти всех уровней, представители религиозных организаций и общественности. Эту деятельность координирует окружная антитеррористическая комиссия.

Так, проводится работа с мигрантами и лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористической направленности. В образовательной сфере организованы тематические занятия для молодёжи, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU