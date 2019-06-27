Ямальские врачи научили вахтовиков оставаться здоровыми в Арткике

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-27T10:23:09+03:00

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Сотрудники окружного центра медицинской профилактики провели выездное профилактическое обследование вахтовиков. Врачи сделали выводы, что на протяжении нескольких лет результаты обследований выявляют практически одни и те же факторы риска: нерациональное питание, стресс и курение.

Профилактологи отмечают, что во время каждого выездного осмотра они дают индивидуальные рекомендации всем обследованным работникам. Те, кто следуют предписаниям врачей, улучшают показатели своего здоровья.

- Практически у каждого второго обследованного имеется повышенный уровень холестерина. Рацион питания лиц вахтовиков крайне несбалансирован: недостаточное поступление клетчатки, преобладание консервированной продукции, продуктов быстрого приготовления, жиров животного происхождения, - заявила врач-эндокринолог центра Елена Свайкина.

При этом научно доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых онкологических, которые являются двумя ведущими причинами преждевременной смерти в мире и России.

Медики ответили на вопросы вахтовиков и объяснили, как правильно заменять одни продукты на другие, чтобы оставаться здоровым на севере.

ИСТОЧНИК KP.RU