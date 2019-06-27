2019-06-27T10:09:21+03:00
Общество

Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым

Мужчину искали с 9 июня
Поделиться:
Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
Изменить размер текста:

В Ноябрьске несколько недель искали 60-летнего горожанина. В поисках пропавшего 9 июня Сирина Фархутдинова принимали участие Сотрудники полиции и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сообщалось, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Утром 26 июня тело пропавшего мужчины обнаружили сотрудники полиции в районе улицы Магистральная, 6.

В СУ СКР ЯНАО сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются, назначен комплекс экспертиз, чтобы узнать причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пуровской тундре ищут пропавших детей
В Надымском районе потушили второй лесной пожар
В Салехарде рассмотрели методы профилактики экстремизма
Ямальские врачи научили вахтовиков оставаться здоровыми в Арткике
В Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы
В Ноябрьске пьяный пациент напал с кулаками на врачей скорой помощи
В Пуровском районе под колесами локомотива погиб водитель иномарки
В Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожан
В Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира
В Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму
В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк
В Тазовском районе закончился отопительный сезон
Погода на Ямале 27 июня: дожди и северный ветер
Кайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов
Темпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили
На Ямале объявлено штормовое предупреждение