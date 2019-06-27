Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-27T10:09:21+03:00

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В Ноябрьске несколько недель искали 60-летнего горожанина. В поисках пропавшего 9 июня Сирина Фархутдинова принимали участие Сотрудники полиции и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сообщалось, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Утром 26 июня тело пропавшего мужчины обнаружили сотрудники полиции в районе улицы Магистральная, 6.

В СУ СКР ЯНАО сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются, назначен комплекс экспертиз, чтобы узнать причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU