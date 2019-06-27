Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым
Мужчину искали с 9 июня
Пропавший в Ноябрьске пенсионер найден мертвым Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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В Ноябрьске несколько недель искали 60-летнего горожанина. В поисках пропавшего 9 июня Сирина Фархутдинова принимали участие Сотрудники полиции и поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сообщалось, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Утром 26 июня тело пропавшего мужчины обнаружили сотрудники полиции в районе улицы Магистральная, 6.
В СУ СКР ЯНАО сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются, назначен комплекс экспертиз, чтобы узнать причину смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU