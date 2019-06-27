2019-06-27T09:52:39+03:00
Общество

В Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы

НА актуальный проект выделят бюджетные деньги
Анна Полякова
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В Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы Фото: yanao.ruВ Губкинском лучшие идеи горожан по благоустройству будут реализованы Фото: yanao.ru
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В Губкинцы предлагают свои инициативы по развитию городской среды. Проектный офис «Уютный Ямал» уже начал свою работу. Местные жители города приходят со своими идеями по обустройству скверов, спортивных и игровых площадок, ремонту дорог. Какой проект самый актуальный для города, губкинцы решат открытым голосованием на портале «Живём на Севере». Идея-победитель будет реализована на бюджетные средства в 2019 году.

Так, например, многофункциональная спортивная площадка в 9-м микрорайоне появится благодаря горожанам. Идею предложили инициативные жители, и губкинцы на портале «Живём на Севере» отдали за неё большинство голосов. Участок готов, начинают обустраивать спортивную площадку. В августе здесь уже планирую сыграть в футбол. Здесь будут беговые дрожки, специальное покрытие для игры в футбол, тренажёры.

Глава города Андрей Гаранин отмечает, что «Уютный Ямал» прекрасная возможность для губкинцев принять участие в улучшении качества жизни в городе.

- Получается, что жители помогают администрации эффективнее распределять бюджетные средства, - сказал градоначальник.

«Уютный Ямал» принимает не только проекты по благоустройству дворов, но и другие общественно значимые идеи. Так представители татаро-башкирского ансамбля «Шатлык» предложили ежегодно проводить в Губкинском национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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