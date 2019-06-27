В Ноябрьске пьяный пациент напал с кулаками на врачей скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-27T09:29:31+03:00

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Житель Ноябрьска, к которому прохожие вызвали скорую помощь, набросился на приехавшую бригаду с кулаками. Пьяный сорокадвухлетний мужчина не оценил заботу посторонних людей о его здоровье.

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, ноябрянин на улице получил травмы нижних конечностей в области колен. Сердобольные прохожие вызвали скорую помощь, которая буквально через минуту была на месте. Бригаду пациент встретил бранью.После этого он распустил кулаки.

Медики, не взирая на сопротивление неадекватоного горожанина все же осмотрели его, однако оказать необходимую помощь на месте не смогли. Слишком буйно он пострадавший отказывался от нее. Дальше с мужчиной общались подъехавшие сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU