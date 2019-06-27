2019-06-27T09:18:25+03:00
Происшествия

В Пуровском районе под колесами локомотива погиб водитель иномарки

ДТП случилось на перегоне Хасырей - Панкит
Анна Полякова
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В Пуровском районе утром 27 июня автомобиль попал под локомотив. ДТП случилось на 534 километре участка Пурпе — Пуровск автодороги СургутСалехард, сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО.

По предварительным данным, в 04:55 на перегоне Хасырей - Панкит на переезде 436КМ, водитель автомобиля «Toyota», подъехав к регулируемому железнодорожному переезду, не остановился перед дорожным знаком «стоп линия». Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом, который ехал без состава со стороны Пуровска в сторону Пурпе. Локомотив протащил по путям иномарку.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб. Пострадавшие пассажиры – в больнице. Ведётся следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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