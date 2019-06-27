2019-06-27T09:06:57+03:00
Общество

В Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожан

Работы проведут в течение двух недель
Анна Полякова
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В Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожанВ Тарко-Сале отключение горячей воды коснется не всех горожанФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале в большинстве домов коммунальные службы с 25 июня отключили горячее водоснабжение. Работы проведут в течение двух недель. Таркосалинцев просят отнестись к ситуации с пониманием.

На участке строительства новой дороги от улицы Мезенцева – до Русской проводятся работы по замене систем теплоснабжения и отопления. Процесс не сложный, но трудоёмкий.

Крупнейшие микрорайоны города до 31 июля останутся без горячей воды: улицы Мезенцева и Русская, микрорайоны Геолог и Советский.

Кроме того, замена участков сетей тепловодоснабжения с использованием современных высокотехнологичных и энергоэффективных материалов коснется домов по улицам: Победы, 50 лет Ямалу, Е.К. Колесниковой, Таежной – дома 7 и 9, а также микрорайона Комсомольский.

Ремонтные работы позволят улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, сведут до минимума количество утечек и порывов в сетях ТВС, а применение современных технологий и материалов минимизирует количество отложений на внутренних поверхностях сетей, что исключит образование коррозии на внутренних инженерных сетях и продлит срок эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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