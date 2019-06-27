2019-06-27T08:53:03+03:00
Происшествия

В Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира

Причина ЧП и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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В Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира Фото: vk.comВ Ноябрьске 19 пожарных тушили многоквартирник на Мира Фото: vk.com
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В Ноябрьске вечером 26 июня горел многоквартирный жилой дом на проспекте Мира. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило в 17:52 местного времени. 13 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Очаг возгорания был на седьмом этаже.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, а распоряжении которых было 6 единиц спецтехники МЧС.

В результате происшествия огнем поврежден шкаф, закопчены стены по всей площади. Обошлось без пострадавших. Причина пожара и ущерб устанавливаются, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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