2019-06-27T08:40:30+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму

Прокуратура занялась этим происшествием
Анна Полякова
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В Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму Фото: prokyanao.ruВ Новом Уренгое из-за неисправной карусели ребенок получил травму Фото: prokyanao.ru
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Новоуренгойская прокуратура провела проверку по факту получения травмы ребенком на детской игровой площадке.

Выяснилось, что 23 июня малолетний ребенок с мамой гулял в районе «Виадук», где катался на карусели и получил травму левой руки. Произошло это из-за неисправного технического состояния оборудования.

На осмотр карусели выезжали представители прокуратуры города, уполномоченного органа и подрядчик, выполняющий работы по текущему содержанию детских и спортивных площадок этого района. Эксперты установили, что в конструкции отсутствует стопорный винт.

В результате прокурор города вынес начальнику департамента городского хозяйства администрации города представление. После его рассмотрения конструкция приведена в технически исправное состояние. В отношении виновного должностного лица назначена служебная проверка, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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