2019-06-27T08:19:05+03:00
Экономика

В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк

Он станет центром инвестиционного и экономического роста
Анна Полякова
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В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк Фото: Администрация Ноябрьска
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Промышленный парк, оснащенный коммуникациями, уже в ближайшее время начнет свою работу в Ноябрьске. Его производственная база разместится на площади 9500 кв. м. Здесь предусмотрены производственные и складские помещения, которые обеспечены инженерной инфраструктурой. Имеется открытая стоянка для автомобилей.

Для резидентов парка предусмотрены консультационные услуги в сферах: налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, а также льготы на аренду помещений.

Из явных преимуществ парка – логистика. Расстояние до аэропорта составляет - 18 км, 4 км - до дороги окружного значения, столько же до ближайшей железнодорожной станции.

Специалисты комментируют, что все аналогичные проекты, которые успешно реализуются, являются залогом высокой инвестиционной привлекательности региона. Предполагается, что он станет центром инвестиционного и экономического роста, развития производства, которое призвано удовлетворить огромный внутренний спрос на различные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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