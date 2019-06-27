В Ноябрьске готовится к открытию промышленный парк

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-27T08:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Промышленный парк, оснащенный коммуникациями, уже в ближайшее время начнет свою работу в Ноябрьске. Его производственная база разместится на площади 9500 кв. м. Здесь предусмотрены производственные и складские помещения, которые обеспечены инженерной инфраструктурой. Имеется открытая стоянка для автомобилей.

Для резидентов парка предусмотрены консультационные услуги в сферах: налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, а также льготы на аренду помещений.

Из явных преимуществ парка – логистика. Расстояние до аэропорта составляет - 18 км, 4 км - до дороги окружного значения, столько же до ближайшей железнодорожной станции.

Специалисты комментируют, что все аналогичные проекты, которые успешно реализуются, являются залогом высокой инвестиционной привлекательности региона. Предполагается, что он станет центром инвестиционного и экономического роста, развития производства, которое призвано удовлетворить огромный внутренний спрос на различные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU