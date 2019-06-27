В Тазовском районе закончился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-27T06:18:50+03:00

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В Тазовском энергетики приступили к ремонту на сетях. Завершение отопительного сезона ознаменовало начало подготовки к очередному осенне-зимнему периоду.

После остановки котлов по плану филиала АО «Ямалкоммунэнерго» техническое диагностирование и освидетельствование тепловых сетей - данное мероприятие позволит судить о качестве и надежности работы сооружений в дальнейшем. При этом в Антипаюте начали проводить работы по реконструкции сетей тепловодоснабжения по улицам Вэлло и Новая, не зависящие от окончания отопительного сезона.

При планировании работ на предстоящее лето Тазовский филиал компании сделал акцент на улучшении качества электроснабжения, сообщает пресс-служба организации. На шести километрах воздушных линий электропередач энергетики планируют провести капитальный ремонт в селах Газ-Сале, Антипаюта и поселке Тазовском. В планах также выполнение работ про реконструкции схем выдачи электроэнергии в селе Гыда.

ИСТОЧНИК KP.RU