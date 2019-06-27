2019-06-27T05:37:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 июня: дожди и северный ветер

Температура воздуха +11 ... + 16 градусов
Анна Полякова
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В четверг, 27 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, но осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет утром и вечером, ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно и дождливо, северный ветер 9 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 9 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, дождь будет идти весь день, ветер северный 8 м/с, порывы до 20 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера, северный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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