Погода на Ямале 27 июня: дожди и северный ветер
В четверг, 27 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, но осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 м/с.
В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет утром и вечером, ветер северо-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно и дождливо, северный ветер 9 м/с.
В Надыме +13 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер северный 5 м/с.
В Губкинском +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 9 м/с.
В Тарко-Сале +11 градусов, дождь будет идти весь день, ветер северный 8 м/с, порывы до 20 м/с.
В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера, северный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU