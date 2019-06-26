2019-06-26T16:02:46+03:00
Общество

Кайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов

Видит себя студентом университета ИТМО Санкт-Петербурга
Анна Полякова
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Кайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов Фото: yanao.ruКайрат Байбориев из Ноябрьска сдал сразу два ЕГЭ на 100 баллов Фото: yanao.ru
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На Ямале подвели предварительные результаты сдачи ЕГЭ. 100 баллов получили 19 выпускников. По сведениям департамента образования автономного округа, в этом году по количеству «100-балльников» лидирует Ноябрьск. Здесь пять одиннадцатиклассников показали наивысшие результаты. Они писали работы по химии, истории, русскому языку, информатике и ИКТ.

Особо отличился выпускник школы №7. Кайрат Байбориев получил 100 баллов по двум предметам – русскому языку и информатике и ИКТ. Победитель многочисленных олимпиад и конкурсов по окончании школы заслуженно получил медаль «За успехи в учении». Он признался, что видит себя студентом университета ИТМО Санкт-Петербурга.

К слову, свои успехи Кайрат связывает с поддержкой и любовью семьи. Родители уверены в своем сыне: они воспитали достойного человека, который умеет ценить человеческие отношения, быть благодарным.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, по решению Государственной экзаменационной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа все стобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.

- Случаев необъективного оценивания выявлено не было, — отмечает первый замдиректора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Окончательные результаты государственной итоговой аттестации будут подведены в первой декаде июля, поэтому число стобалльников может возрасти. Все они получат премии в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году по итогам ЕГЭ 100 баллов набрали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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