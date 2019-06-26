2019-06-26T15:48:36+03:00
Общество

Темпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили

«Авангард» готовится принять любителей хоккея и фигурного катания
Анна Полякова
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Темпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили Фото: lbt.yanao.ruТемпы строительства спорткомплекса в Лабытнанги увеличили Фото: lbt.yanao.ru
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Ледовый дворец с искусственным льдом «Авангард» в Лабытнанги готовится принять любителей хоккея и фигурного катания.

На строительстве спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортзалом и плавательным бассейном трудится порядка 140 человек. В каждом помещении выполняются отделочные работы.

Замглавы арктического региона, курирующий строительную сферу, Андрей Воронов в ходе своего очередного рабочего визита в Лабытнанги 26 июня отметил, что подрядчик наращивает темпы работ. Скоро будет демонтировано ограждение строительной площадки, и горожане во всей красе увидят здания новых спортивных объектов.

Одновременно администрация Лабытнанги решает задачи, связанные с формированием штата сотрудников и тренерского состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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