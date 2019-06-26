2019-06-26T15:41:48+03:00
Общество

На Ямале объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 19 м/с
Анна Полякова
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Жителей Ямала предупреждают о штормовом ветре, который 27 июня будет бушевать на территории региона.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в этот день 2019 года на Ямале прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Ожидается дождь, местами сильный. Однако в западных районах день пройдет без осадков. В отдельных районах гроза.

Ветер будет дуть юго-западного направления с переходом на северное 5-10 м/с, в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах его порывы будут достигать 14-19 м/с. Температура ночью +2…+7, при натекании облачности до +12. Температура днём +15…+20, местами +7…+12.

В связи с ухудшением погоды возникает высокая степень вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Из-за усиления ветра, осадков возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных, слабо укреплённых рекламных и информационных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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