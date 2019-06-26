СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-26T15:22:22+03:00

На Ямале приступили к летней вакцинации оленей от сибирской язвы Фото: yanao.ru

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На Ямале стартовала летняя прививочная кампания против сибирской язвы. Сейчас ветеринарные бригады работают с северными оленями в Тазовском, Ямальском, Пуровском и Приуральском районах. На следующей неделе подключатся Надымский, Шурышкарский и Красноселькупский. Всего за прививочную кампанию вакцину должны получить более полумиллиона оленей.

- Отёл завершен, оленеводы перешли на летние пастбища, животные восстановились до физиологического состояния. Учреждения государственной ветеринарной службы обеспечены вакциной против сибирской язвы. Это порядка 600 тысяч доз. Специалисты также снабжены всем необходимым оборудованием и принадлежностями, - рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

За первую неделю работы удалось привить порядка 24 тысяч голов, всего с начала года привито более 211 тысяч голов. Напомним, первый этап вакцинации проведён в регионе в феврале–марте 2019 года.

В период летней вакцинации будет задействовано порядка 80 прививочных бригад из более 160 ветеринарных специалистов госветслужбы и сельхозпредприятий.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. Из соображений безопасности на убой должны поступить олени с индивидуальными средствами мечения. Оленеводам-частникам в данном вопросе помогут. Сегодня в автономном округе забирковано порядка 130 тысяч голов оленей.

Ушные бирки устанавливаются бесплатно, силами госветслужбы и приобретены за счёт средств округа. У каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать пол, возраст животного, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках и других обработках.

ИСТОЧНИК KP.RU