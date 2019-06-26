2019-06-26T14:55:50+03:00
Общество

В Ноябрьске «горячая линия» будет принимать жалобы на салоны красоты

Ноябрян, столкнувшихся с некачественным сервисом в индустрии красоты, готовы проконсультировать специалисты
Анна Полякова
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В Ноябрьске «горячая линия» будет принимать жалобы на салоны красоты Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске «горячая линия» будет принимать жалобы на салоны красоты Фото: Администрация Ноябрьска
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Жители Ноябрьска могут пожаловаться на качество сервиса местных салонов красоты. Претензии горожан выслушают 28 июня. В этот день будет работать «горячая линия», организовали которую специалисты правового управления муниципалитета готовы принять жалобы

В течение рабочего дня в администрации города будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг, пояснили в мэрии. Сотрудники готовы проконсультировать ноябрян, столкнувшихся с некачественным сервисом в индустрии красоты.

Как отмечают в ведомстве, с подобными жалобами горожане обращаются нечасто, стараются возникающие конфликты решить «на месте». Если все же разрешить спорную ситуацию не удалось самостоятельно, юристы готовы защитить ваши права, необходимо лишь позвонить по телефону: 36-11-65.

К слову, сегодня в городе работает 25 салонов красоты и 34 парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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