2019-06-26T14:42:56+03:00
Общество

В Салехарде реконструируют площадь Победы

Работы будут завершены к первому сентября
Анна Полякова
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В Салехарде реконструируют площадь Победы Фото: salekhard.orgВ Салехарде реконструируют площадь Победы Фото: salekhard.org
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В Салехарде работы по ремонту площади Победы в центре города идут по плану. Здесь предусмотрена замена тротуарной плитки и облицовочных панелей, восстановление монумента Вечный огонь, покраска конструкций и установка декоративного ограждения.

Площадь старая, и не смотря на ежегодные поддерживающие ремонты, нуждалась в реконструкции. Памятная стела, Вечный Огонь, а позже фигура солдата, склонившего голову, установили на площади в 1975 году в преддверии 30 годовщины Великой Победы, когда было принято решение увековечить историческое место. Именно здесь в годы войны находился сборный пункт, отсюда солдаты отправлялись на фронт.

Каждый год 9 мая сюда приходят горожане, чтобы почтить память погибших на полях сражений.

- Мы видим, что в связи с климатическими условиями некоторые облицовочные панели пришли в негодность, ограждение накренилось, кое-где провалилась тротуарная плитка, все это необходимо исправить. Место по истине историческое и имеет большое значение для города, к тому же находится в самом центре, - комментирует начальник управления городского хозяйства профильного департамента Валерий Свирь.

По его словам, деньги на ремонт выделены в полном объеме, работы ведутся в соответствии с установленным графиком и будут завершены к первому сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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