2019-06-26T14:17:05+03:00
Экономика

«Роснано» может направить на выплату дивидендов более 500 миллионов рублей

Вопрос рассмотрят на годовом общем собрании акционеров компании
Анна Полякова
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«Роснано» может направить на выплату дивидендов более 500 миллионов рублей Фото: АО "Роснано"«Роснано» может направить на выплату дивидендов более 500 миллионов рублей Фото: АО "Роснано"
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Совет директоров АО «Роснано» 21 июня рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2018 года направить на выплату дивидендов 550 миллионов рублей. Это составляет 61,64% чистой прибыли по РСБУ за минувший год, сообщила пресс-служба нанотехнологической компании.

Вопрос о выплате дивидендов рассмотрят до конца июня на годовом общем собрании акционеров АО «Роснано». Дата собрания пока не определена.

Отмечается, что по итогам минувшего года чистая прибыль акционерного общества составила 892,2 миллионов рублей.

Впервые компания выплатил дивиденды по итогам 2017 года в размере 537,5 млн руб., что составило около половины чистой прибыли по РСБУ за год. Напомним, собственников всех акций АО «Роснано» является государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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