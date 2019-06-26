2019-06-26T13:57:45+03:00
Происшествия

В Тазовском молодой гость забил до смерти хозяина квартиры

Скорую помощь вызвала присутствовавшая при конфликте девушка
Анна Полякова
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В Тазовском ждет суда 22-летний местный житель. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По данным следствия, 22 апреля молодой человек распивали спиртные напитки в гостях. В ходе застолья между ним и 45-летним хозяином произошла ссора. Пришедший избил старшего собутыльника. Множественные удары пришлись руками и ногами по голове несчастного. Скорую помощь вызвала присутствовавшая при конфликте девушка.

Избитого доставили в больницу, где он, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную помощь, скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следствия обвиняемого взяли под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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