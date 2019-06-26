В Тазовском молодой гость забил до смерти хозяина квартиры
В Тазовском ждет суда 22-летний местный житель. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
По данным следствия, 22 апреля молодой человек распивали спиртные напитки в гостях. В ходе застолья между ним и 45-летним хозяином произошла ссора. Пришедший избил старшего собутыльника. Множественные удары пришлись руками и ногами по голове несчастного. Скорую помощь вызвала присутствовавшая при конфликте девушка.
Избитого доставили в больницу, где он, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную помощь, скончался от полученной черепно-мозговой травмы.
По ходатайству следствия обвиняемого взяли под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU