На Ямале интернет по радиорелейной линии связи ускорили в 20 раз
Связисты модернизировали участок радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) Берёзово – Салехард. В результате удалось расширить его пропускную способность в 2,5 раза. Данная часть ЦРРЛ обеспечивает доступом к сети Интернет населённые пункты Шурышкарского района круга, сообщили в «Ростелекоме».
- На Ямале большое количество территорий, где из-за особенностей почвы затруднена прокладка кабеля. В таких населённых пунктах «релейка» является единственным способом приёма-передачи сигналов, - пояснили в компании.
От Салехарда до Мужей параллельно существующей ЦРРЛ провайдер построил новую линию связи протяженностью более 160 км. Дополнительный ряд приёмо-передающего оборудования обеспечил абонентам возможность подключения к интернету со скоростью в 2,5 – 20 раз больше, чем была доступна ранее. Теперь жители сёл Восяхово, Катравож, Мужи и Шурышкары могут получать до 10 Мбит/с.
ИСТОЧНИК KP.RU