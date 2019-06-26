СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-26T14:56:52+03:00

На Ямале интернет по радиорелейной линии связи ускорили в 20 раз Фото: yanao.ru

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Связисты модернизировали участок радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) Берёзово – Салехард. В результате удалось расширить его пропускную способность в 2,5 раза. Данная часть ЦРРЛ обеспечивает доступом к сети Интернет населённые пункты Шурышкарского района круга, сообщили в «Ростелекоме».

- На Ямале большое количество территорий, где из-за особенностей почвы затруднена прокладка кабеля. В таких населённых пунктах «релейка» является единственным способом приёма-передачи сигналов, - пояснили в компании.

От Салехарда до Мужей параллельно существующей ЦРРЛ провайдер построил новую линию связи протяженностью более 160 км. Дополнительный ряд приёмо-передающего оборудования обеспечил абонентам возможность подключения к интернету со скоростью в 2,5 – 20 раз больше, чем была доступна ранее. Теперь жители сёл Восяхово, Катравож, Мужи и Шурышкары могут получать до 10 Мбит/с.

ИСТОЧНИК KP.RU