2019-06-26T13:42:16+03:00
Происшествия

Смертельный удар в грудь: ямальца судят за убийство жены

Мужчина и раньше нападал на нее с ножом
Анна Полякова
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Житель Шурышкарском предстанет перед судом за убийство сожительницы. Кровавую расправу он учинил ночью 18 апреля 2019 года. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, произошло это в селе Овгорт. 48-летний мужчина и его 46-летняя подруга вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им в грудь женщине. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что он и раньше истязал сожительницу. Так в феврале 2019 года он ранил ее ножом в ногу. Тогда он привлекался к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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