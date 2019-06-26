Надымчане в шоке: город атаковали полчища гнуса

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-26T13:07:31+03:00

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Жители Надыма шокированы нашествием насекомых. Такого буйства кровососов в городе не помнят даже старожилы, пишут горожане в социальных сетях.

Красноречивые фотографии заполонили интернет. Тучи насекомых облепляют москитные сетки. Однако мелких кровопийцев, по всей видимости, мошкару такая преграда не останавливает. Местные жители просят советы, как справиться с неприятным соседством.

Фото: vk.com

Горожане, уже наученные горьким опытом, рекомендуют покупать москитные сетки с мелкими ячейками и пользоваться ванилином, который спасает от мошки.

Между тем, надымчане в дискуссии пришли к выводу, что насекомые расплодились где-то в районе набережной. Чем дальше от нее, тем меньше пугающих «туч».

Фото: vk.com

«Набережная. Недели полторы уже такие. На комаров не похожи. Мелкие, зелёные. Предполагаю, что от травы, либо с подвала повылезали», - уверена Елена А.

«Сегодня шла по набережной. Лучше бы не шла. Ветер их сдувает прямо вам в глаза, рот и в нос. С рождения в Надыме, но такого количества насекомых не видела. А еще появились какие-то летающие, ползающие, огромные насекомые, - пишет Mария M.

«Да это самцы комара, они не кусаются, вот только их полчища пугают», - предполагает Карина К., уже видевшая такие скопища насекомых в других регионах.

Фото: vk.com

«Целая тьма встречается. На светофоре у "Надыма", потом в районе Гостиного двора и в районе Амикана. Везде где растительность хоть какая-то есть, просто невозможно ходить»,- отмечает встревоженная Ирина С.

«После такой новости нервный чес по телу», - признаются пользователи Сети.

«Огнемет вам в помощь», - пошутил один из подписчиков группы «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

«Даже возвращаться с отпуска в Надым не хочется», - прокомментировали земляки.

Фото: vk.com

Выяснилось, что насекомое, которое досаждает надымчан в основном своим огромным количеством, на самом деле, не комары и даже не мошки. Это хирономида — насекомое, которое еще называют травяной комар. Он не кусается, а потому для человека не опасен. Его личинками питаются рыбы, поэтому рыбаки уже ждут хорошего клева. Так что пока северянам паниковать не стоит. Однако мошкара и комары обязательно прилетят, но чуть позже, а в каком количестве - будет зависеть от погоды, завяливают ученые из Научного центра изучения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU