2019-06-26T13:41:45+03:00
Происшествия

Жительница Ноябрьска, продавая дом, нарвалась на мошенников

С ее банковской карты «ушли» 98 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничества, жертвой которая стала местная жительница. Как выяснилось, объявление о продаже дом женщина разместила еще в 2016 году.

20 июня 2019 года ей позвонили неизвестные и сказали, что хотят приобрести недвижимость и готовы перечислить залог. Злоумышленники под предлогом перечисления денег за дом предложили ей совершить под диктовку ряд операций пройти у банкомата. После этого с ее банковской карты «ушли» 98 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, максимальным наказанием за такое мошенничество может стать 5 лет лишения свободы.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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