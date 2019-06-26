2019-06-26T10:52:41+03:00
Общество

В Ноябрьске появилась улица Гагарина

Горожане сами выбрали название новой дороге
Анна Полякова
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В Ноябрьске появилась улица Гагарина Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске появилась улица Гагарина Фото: Администрация Ноябрьска
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Жители Ноябрьска решили дать новой дороге в 8-ом микрорайоне имя Гагарина. Название утвердили на заседании муниципальной общественной комиссии. Согласились с мнением горожан и члены комиссии – они единогласно поддержали этот вариант.

Ноябряне голосовали на портале «Живем на севере». Поступило около 60 предложений. На комиссию вынесли 10 вариантов, которые набрали максимальное количество голосов ноябрян. В десятке самых популярных наименований улицы фигурировали «Арктическая», «Ноябрьская» «Хайданова», «Григоры», «Романтиков Севера», «Снежная», «Талькова», «Новая» и «Пушкина».

Все обязательные процедуры займут порядка двух недель. После их завершения в федеральном реестре появится новый объект с именем легендарного летчика-космонавта, известного всему миру, сообщили в управлении архитектуры.

Горожане сами выбрали название новой дороги Фото: Администрация Ноябрьска

Горожане сами выбрали название новой дороги Фото: Администрация Ноябрьска

- Так, вариант, на котором мы остановились, поддержало более 600 наших жителей. Предложение присвоить новой улице имя прославленного космонавта стало абсолютным фаворитом, - прокомментировал главный архитектор города Андрей Ключник.

Кстати, согласно Википедии, в России в 108 населенных пунктах есть улицы, названные в честь Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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