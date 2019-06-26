Молодого бизнесмена из Салехарда за торговлю фековыми брендами наказали работой
В Салехарде осудили 22-летнего предпринимателя за незаконное использование чужого товарного знака.
Торговую точку, реализовывающую поддельные бренды, выявили в феврале 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники ОМВД России по г. Салехарду изъяли спортивную обувь, аксессуары для смартфонов с товарными знаками известных производителей. В результате товароведческой экспертизы установлено, что изъятая продукция не соответствует оригинальной продукции заявленных торговых марок.
Ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, составил около 162 000 рублей, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб».
Салехардский мировой суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU