Молодого бизнесмена из Салехарда за торговлю фековыми брендами наказали работой

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-26T10:42:15+03:00

В Салехарде молодого бизнесмена за торговлю фековыми брендами наказали работой Фото: Ольга Крыльцова

В магазине изъяли спортивную обувь и аксессуары для смартфонов

Изменить размер текста: A A

В Салехарде осудили 22-летнего предпринимателя за незаконное использование чужого товарного знака.

Торговую точку, реализовывающую поддельные бренды, выявили в феврале 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники ОМВД России по г. Салехарду изъяли спортивную обувь, аксессуары для смартфонов с товарными знаками известных производителей. В результате товароведческой экспертизы установлено, что изъятая продукция не соответствует оригинальной продукции заявленных торговых марок.

Ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, составил около 162 000 рублей, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб».

Салехардский мировой суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU