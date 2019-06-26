СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-26T10:18:29+03:00

Восемь человек стали жертвами происшествий на воде на Ямале Фото: yanao.ru

В этом сезоне запланировано 4 рейда по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов

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С начала сезона на Ямале зарегистрировано шесть чрезвычайных происшествий на воде, в результате которых погибли восемь человек. Об этом сообщил заместитель начальника отдела предупреждения ЧС и организации надзорной деятельности Андрей Мальчевский.

Он добавил, что главное в профилактике – соблюдение правил водопользования.В регионе дан старт первому этапу профилактической акции «Вода – безопасная территория».

Сотрудники окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности начали акцию с рейда патрулирования водных объектов. Они отправились вниз по реке Большая Обь с остановками в населённых пунктах Ямальского района совместно со спасателями Ямалспаса и государственной инспекции по маломерным судам.

В этом году запланировано 4 рейда по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. Кроме того, специалисты департамента проводят выездные рейды в населённые пункты Приуральского района для проведения профилактической работы с населением.

Специалисты отмечают, что основной причиной гибели людей на воде остаются неиспользование спасательных жилетов, а также превышение установленной скорости движения судов, передача управления постороннему лицу, управление в состоянии опьянения.

- Стоимость спасательного жилета (1 700 руб.) равнозначна размеру штрафа за административное правонарушение. Но она несопоставима с ценой жизни, думаю, стоит помнить об этом, - говорит представитель профильного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU