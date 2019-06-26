Новоуренгойцу, укравшему телефон у добродушного прохожего, грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-26T10:08:13+03:00

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Попросил телефон, чтобы позвонить, и скрылся. Шокированный новоуренгоец рассказал полиции о происшествии с просьбой привлечь к ответственности воришку. С заявлением добродушный горожанин обратился в дежурную часть городского отдела полиции 18 июня.

Выяснилось, что 17 июня возле торгового центра неизвестный мужчина обратился к нему с просьбой воспользоваться его телефоном, чтобы срочно позвонить, после чего, не вернув мобильное устройство, скрылся.

Правоохранители установили личность причастного к данному хищению. Подозреваемым оказался не работающий, ранее не судимый 33-летний местный житель. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за преступление может стать лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время похищенное изъято. Подозреваемый вину признает, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU