На Ямале завели дело о мошенничестве при капремонте многоквартирника
Ямальская прокуратура выявила факт мошенничества при выполнении капремонта жилого дома в Салехарде. Как выяснилось, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» перечислил подрядчику деньги за невыполненные работы.
- Проверкой установлено, что при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в столице Ямала подрядчик выполнил не все работы, предусмотренные проектной документацией, при этом оплату по договору получил в полном объеме, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.
Устранение нарушений закона поставлено на контроль в прокуратуре автономного округа. Денежные средства в сумме 772 тыс. рублей, необоснованно оплаченные за не выполненные работы, возвращены подрядчиком на счет Фонда.
Два должностных лица МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» и один сотрудник регионального оператора капитального ремонта привлечены к дисциплинарной ответственности. После проверки в полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU