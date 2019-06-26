СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-26T09:47:37+03:00

На Ямале завели дело о мошенничестве при капремонте многоквартирника Фото: праивтельство ЯНАО

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Ямальская прокуратура выявила факт мошенничества при выполнении капремонта жилого дома в Салехарде. Как выяснилось, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» перечислил подрядчику деньги за невыполненные работы.

- Проверкой установлено, что при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в столице Ямала подрядчик выполнил не все работы, предусмотренные проектной документацией, при этом оплату по договору получил в полном объеме, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Устранение нарушений закона поставлено на контроль в прокуратуре автономного округа. Денежные средства в сумме 772 тыс. рублей, необоснованно оплаченные за не выполненные работы, возвращены подрядчиком на счет Фонда.

Два должностных лица МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» и один сотрудник регионального оператора капитального ремонта привлечены к дисциплинарной ответственности. После проверки в полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU