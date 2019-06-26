В проблемной школе № 3 Ноябрьска начались ремонтные работы

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-26T09:49:23+03:00

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Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов лично проинспектировал начало работ по ремонту школ в городе. На одном из объектов он побывал утром 25 июня.

На своей странице в Инстаграм он отметил, что школу №3 выбрал неслучайно. По его словам, здесь запланированы самые масштабные работы. До начала нового учебного года надо успеть отремонтировать коридоры, лестницы, пищеблок, установить подогреватели и не только.

«В планах этого года у нас еще несколько образовательных учреждений – это школы №№ 9, 6 и 13. Серьезно мы подошли к проектно-изыскательским работам – у нас заключено 13 контрактов, в том числе и на ремонт бассейнов в детских садах «Золушка», «Лукоморье», и «Синеглазка», - пишет градоначальник.

Напомним, на состояние школы №3 обратил внимание глава округа Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в Ноябрьск. Поводом для визита губернатора в школу стали обращения жителей города в личный аккаунт губернатора в социальной сети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU