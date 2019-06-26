«День Молодёжи» 29 июня на берегу Полябты обещает быть жарким

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-26T09:18:31+03:00

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На берегу реки Полябта в Салехарде - традиционном месте проведения праздника «День Молодёжи» - состоялось совещание по подготовке к предстоящему празднику. В нем приняли участие экстренные службы города, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Программа, как и погода 29 июня, в день праздника, обещают быть жаркими. Жителей и гостей города ждёт развлекательная программа, выступление артистов, краски холи, различные площадки по направлениям и увлечениям. Изюминкой мероприятия будет фестиваль скульптур из песка.

Так как место проведения праздника возле воды – осуществлять безопасность в водной акватории Салехарда будут инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС и спасатели «Ямалспаса». К ним присоединятся и представители управления гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Салехарда. На суше следить за безопасностью будут инспекторы пожарного надзора и сотрудники 1-ой пожарной части Салехарда.

Между тем, «Салехардский центр молодежи» приглашает горожан прийти и раскрасить свой выходной день яркими красками и морем позитива.

Программа мероприятий "Дня молодежи" в Салехарде 2019 года Фото: citymolod.ru

ИСТОЧНИК KP.RU