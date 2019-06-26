СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-26T09:04:02+03:00

В Уренгое строительство моста через Пур идет с опережением графика Фото: puradm.ru

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Возведение капитального мостового перехода через реку Пур идет с опережением графика. На каждом этапе сооружения моста соблюдаются необходимые технологические нормы. Все под тщательным контролем специалистов, сообщили в администрации Пуровского района.

Безопасность обеспечена на всей территории строительства. Уникальный для России мост, построенный в рамках государственно-частного партнерства и полностью за инвестиционные средства, планируют сдать на год раньше первоначального срока. Датой ввода объекта называют конец 2020 года. Сооружение появится на расстоянии от 80 до 120 метров от действующей понтонной переправы.

Напомним, в конце 2018 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал старт строительству важнейшей транспортной артерии в регионе – мосту через реку Пур – связующего звена восточной части Ямала с основной сетью региональных дорог.

Длина нового балочного моста составит 1023 метра. Массивную конструкцию установят на 11 опор. Движению крупных судов ничего не помешает. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU