Пуровские спасатели ликвидировали два лесных пожара

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-26T08:56:07+03:00

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В Пуровском районе продолжается пожароопасный сезон. Два очага возгорания на площади шесть гектаров удалось ликвидировать 25 июня. Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, оба были зарегистрированы в один день.

В тушении было задействовано 14 человек, в распоряжении которых была одна единица техники. Всего с начала лета в районе зарегистрировано шесть пожаров площадью 29 гектаров. Все они ликвидированы.

Напомним, на Ямале с 15 мая по 1 октября установлен пожароопасный период. С начала сезона на территории округа произошло десять возгораний на общей площади 50,1 га.

ИСТОЧНИК KP.RU