Пуровские спасатели ликвидировали два лесных пожара
Очага возгорания распространились на площади в шесть гектаров
Пуровские спасатели ликвидировали два лесных пожара Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:
В Пуровском районе продолжается пожароопасный сезон. Два очага возгорания на площади шесть гектаров удалось ликвидировать 25 июня. Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, оба были зарегистрированы в один день.
В тушении было задействовано 14 человек, в распоряжении которых была одна единица техники. Всего с начала лета в районе зарегистрировано шесть пожаров площадью 29 гектаров. Все они ликвидированы.
Напомним, на Ямале с 15 мая по 1 октября установлен пожароопасный период. С начала сезона на территории округа произошло десять возгораний на общей площади 50,1 га.
ИСТОЧНИК KP.RU