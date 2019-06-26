«Славянский ход» дойдет до Ямала

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-26T08:42:00+03:00

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Традиционная детская миссионерская экспедиция «Славянский ход» прибудет в Салехард 28 июня. Накануне вечером теплоход с участниками причалит в старом речном порту. Утром начнётся крестный ход до Петропавловского храма окружной столицы.

В Салехард вновь доставят сибирские святыни - Абалакскую икону Богородицы и образ святителя Иоанна Тобольского, они будут принесены в храм для поклонения верующими.

Состоятся вечернее и утреннее торжественные богослужения. Запланированы экскурсии по городу для юных участников экспедиции, это лучшие ученики православных гимназий и семинаристы юга области. Теплоход отправиться от старой пристани окружной столицы в 28 июня в 12.10. На следующий день «Славянский ход» доберется до посёлка Горки. Где будет отслужена Литургия. сообщает Салехардская епархия РПЦ.

Напомним, при поддержке правительства Тюменской области, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, с 2004 года в Тобольско-Тюменской епархии ежегодно проходит детская миссионерская экспедиция «Славянский ход». Ее задача – духовное просвещение детей и молодежи через приобщение к многовековой православной традиции. Участниками становятся дети с 12 до 17 лет.

Во время экспедиции дети участвуют в крестных ходах и богослужениях, не только в городских и сельских храмах по пути следования, но и на самом теплоходе, где устраивается миссионерский храм.

ИСТОЧНИК KP.RU