Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-26T08:25:49+03:00

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Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.

Санитарный рейс доставил в Салехард 25 июня жителя посёлка Бованенково. Урал Хайбулин жаловался на боли в сердце. У пациента диагностировали поражения сердечных сосудов, редко совместимые с жизнью. Мужчине предложили операцию в Тюменском кардиоцентре.

Однако пациент заявил, что доверится только местному врачу Сергею Васильеву. В этот же день доктор и завотделением анестезиологии и реанимации Олег Савин провели стентирование сердечного сосуда – ствола левой коронарной артерии. В этой операции даже наркоз был особенным - с дополнительной защитой сердца.

- Горжусь нашими специалистами, вы спасаете жизни! Благодаря нашим докторам, опасность для жизни больного миновала. Урал Хайбулин продолжает лечение в стационаре окружной больницы, - написал на своей страничке в социальной сети "Вконтакте" губернатор Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU