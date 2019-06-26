2019-06-26T08:11:03+03:00
Происшествия

В Надымском районе украли песка на полмиллиона рублей

Полезное ископаемое незаконно вывезли с базы в поселке Старый Надым
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе украли песка на полмиллиона рублей Фото: pixabay.comВ Надымском районе украли песка на полмиллиона рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Надымском районе не хотели возбуждать уголовное дело о краже песка в крупном размере. Хищение полезного ископаемого на общую сумму свыше 550 тысяч рублей случилось в ноябре 2018 года на территории производственной базы, расположенной в п. Старый Надым Надымского района ЯНАО.

Несмотря на очевидные признаки совершенного преступления и причинение муниципальному образованию Надымский район крупного ущерба, сотрудники полиции необоснованно приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Незаконное процессуальное решение городская прокуратура отменила, начальнику ОМВД России по Надымскому району внесли требование о возбуждении уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уренгое строительство моста через Пур идет с опережением графика
Пуровские спасатели ликвидировали два лесных пожара
«Славянский ход» дойдет до Ямала
Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце
С начала мотосезона на Ямале в ДТП пострадали семеро байкеров
Погода на Ямале 26 июня: ожидаются кратковременные дождт
На реке Собь пройдут региональные соревнования по спортивному туризму
В Надым поступили ещё 8 автобусов на газомоторном топливе
На Ямале разрабатывают стратегию развития региона до 2035 года
Ямальские врачи осваивают новое высокотехнологичное оборудование в больницах региона
На Ямале отопительный период продолжается в двух муниципалитетах
Жителя Ноябрьска оштрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление полицейского
На Ямале откроют уникальный эколого-биологический центр
Ямальцы на форуме «УТРО-2019» названы самой проектной делегацией
600 новоуренгойских школьников этим летом смогут заработать
Новоуренгоец, нашедший в магазине кошелек, может лишиться свободы
Юного салехардца записали в первый класс только после прокурорского вмешательства
Глава Ямала оценил развитие Шурышкарского района
Таркосалинец звание «Таёжный герой-2019» разделил с землячкой
Новый Уренгой этим летом украсят 78 тысяч цветов
В Надыме автомобиль сбил подростка на самокате
Две жительницы Ноябрьска «обознались» в соцсети на крупные суммы денег
Погода на Ямале 25 июня: пасмурно, но сухо