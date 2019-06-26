В Надымском районе украли песка на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-26T08:11:03+03:00

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В Надымском районе не хотели возбуждать уголовное дело о краже песка в крупном размере. Хищение полезного ископаемого на общую сумму свыше 550 тысяч рублей случилось в ноябре 2018 года на территории производственной базы, расположенной в п. Старый Надым Надымского района ЯНАО.

Несмотря на очевидные признаки совершенного преступления и причинение муниципальному образованию Надымский район крупного ущерба, сотрудники полиции необоснованно приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Незаконное процессуальное решение городская прокуратура отменила, начальнику ОМВД России по Надымскому району внесли требование о возбуждении уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU