2019-06-26T06:21:52+03:00
Происшествия

С начала мотосезона на Ямале в ДТП пострадали семеро байкеров

Основными причинами стали нетрезвое вождение, высокие скорости и экстремальное маневрирование
Анна Полякова
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С начала мотосезона на Ямале в ДТП пострадали семеро байкеров Фото: Госавтоинспекция ЯмалаС начала мотосезона на Ямале в ДТП пострадали семеро байкеров Фото: Госавтоинспекция Ямала
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С начала мотосезона на территории ЯНАО зарегистрировано 11 ДТП с участием байкеров, в которых 7 мотоциклистов получили травмы различной степени тяжести. Только за неполный июнь произошло 5 аварий с пострадавшими в них водителями мототехники.

Так 23 июня в Надыме водитель мотоцикла Honda не справился с управлением. Байк опрокинулся и по инерции продолжил движение. В результате врезался в автомобиль Renault. Байкер госпитализирован.

Основные причины ДТП с участием двухколесных транспортных средств, отмечают в Госавтоинспекции, - нетрезвое вождение, экстремальное маневрирование, высокие скорости, неправильный выбор полосы для движения.

Особенно остро эта проблема заметна в начале сезона, когда водители автомобилей еще не привыкли к мотоциклам, а сами мотоциклисты не адаптировались к дороге, после отсутствовавшей в зимнее время практики вождения.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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