2019-06-26T05:38:12+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 июня: ожидаются кратковременные дождт

Температура воздуха +10 ... +12 градусов
Анна Полякова
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В среду, 26 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, кратковременный дождь пройдет в первой половине дня. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, дождь начнется ближе к ночи, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, утром пройдет небольшой дождь, западный ветер 3 м/с.

В Надыме +10 градусов, пасмурно, утром - дождь, ветер западный 3 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, поздно вечером начнется дождь, ветер северный 3 м/с.

В Тарко-Сале +12 градусов, без осадков, ветер северный 2 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, днем без осадков, северо-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, периодический дождь,западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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