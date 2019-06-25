На реке Собь пройдут региональные соревнования по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-25T15:39:30+03:00

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На территории Приуральского района в поселке Харп на реке Собь состоятся региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Их старт назначен на 28 июня. Возраст участников может быть не моложе 18 лет. Специальная физическая подготовка не требуется. Однако, людям с заболеваниями, которые ограничивают физические нагрузки, участие не рекомендуется. Состав команды от 2 до 6 человек. В программе соревнований «Слалом» и «Ралли».

Организаторы соревнований: департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, Федерация спортивного туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

В первый день соревнований у участников представится возможность еще раз потренироваться.

29 июня запланировано открытие состязание и старт дисциплины «Слалом». 30 июня на старт выйдут участники в дисциплине «Ралли». После этого состоится награждение победителей, сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU