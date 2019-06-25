2019-06-25T15:40:32+03:00
Общество

В Надым поступили ещё 8 автобусов на газомоторном топливе

Первыми пассажирами стали представители городской власти
Анна Полякова
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В Надым поступили ещё 8 автобусов на газомоторном топливе Фото: yanao.ruВ Надым поступили ещё 8 автобусов на газомоторном топливе Фото: yanao.ru
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В Надым за счёт средств окружного бюджета поступили ещё восемь экологически чистых автобусов. Этот транспорт на газомоторном топливе малого класса «IVEСO» заменит старые автобусы и выйдет на маршрут 1 июля.

В каждом новом автобусе 17 мест для сидения и три места для стоящих пассажиров, они снабжены маршрутным светодиодным указателем, бегущей строкой в салоне и речевым автоинформатором. Каждый автобус оборудован видеонаблюдением, видеорегистратором и системой «ГЛОНАСС». Производители — ООО «Компания «Техно-Транс» — учли северные условия: автобусы имеют три системы обогрева.

Первыми пассажирами стали глава Надымского района Леонид Дяченко, представитель губернатора ЯНАО в Надымском районе Дмитрий Кожухов, депутат Заксобрания ЯНАО Игорь Герелишин, депутаты районной думы, городского Собрания депутатов, представители окружных и муниципальных СМИ.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

- Это качество XXI века, — отметил глава района. — Комфортные, красивые, удобные, безопасные, они будут настоящим подарком для наших земляков.

Наряду с экологичностью, использование такой техники принесёт существенную экономическую пользу. Ожидаемая экономия денежных средств только от разницы в стоимости топлива при эксплуатации одного автобуса составит несколько сот тысяч рублей в год.

Напомним, Надым был выбран пилотной в регионе территорией по исполнению поручения Президента РФ о реализации мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта.

В марте в город прибыли 6 пассажирских низкопольных автобусов среднего класса «Lotos», также приобрётенных за счёт окружной казны. Теперь они украшают городские маршруты, поскольку выделяются оригинальным ямальским орнаментом, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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