СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-25T14:46:42+03:00

На Ямале разрабатывают стратегию развития региона до 2035 года Фото: yanao.ru

В документе должны быть отражены все основные моменты жизни округа

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Стратегия развития Ямала до 2035 года будет учитывать выполнение «майского» Указа Президента и реализацию крупных инвестиционных проектов. Об этом заявил заместитель губернатора округа Александр Калинин на заседании правительства, выступая с докладом о подготовке документа.

В рамках работы над ним в регионе пройдут стратегические сессии с участием представителей всех муниципалитетов. Подготовить стратегию планируется в 2020 году.

Приоритетами при разработке стратегии станут устойчивое экономическое развитие округа, повышение качества жизни людей, бережное использование природных ресурсов, сохранение традиционного образа жизни коренных народов Севера и эффективное управление регионом.

Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, значимая часть стратегии будет посвящена топливно-энергетическому комплексу, так как это основа нашей экономики. Между тем, в документе должны быть отражены все основные моменты жизни округа.

- Сотрудничество с ведущими экспертными организациями и академическим сообществом даёт нам возможность сделать действительно содержательный и качественный документ, который будет помогать в работе долгие годы, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU