2019-06-25T14:33:09+03:00
Общество

Ямальские врачи осваивают новое высокотехнологичное оборудование в больницах региона

Дорогостоящие аппараты повысят качество и доступность медицинской помощи
Анна Полякова
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Ямальские врачи осваивают новое высокотехнологичное оборудование в больницах региона Фото: yanao.ruЯмальские врачи осваивают новое высокотехнологичное оборудование в больницах региона Фото: yanao.ru
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В Надымской центральной районной больнице появился портативный ультразвуковой диагностический аппарат для выполнения анестезии, пункции и катетеризации сосудов и оценки критических состояний.

Аппарат помогает с высокой точностью диагностировать патологии сосудистой системы. Точечная и быстрая диагностика позволяет свести риск послеоперационных осложнений к минимуму. Преимущество данного оборудования – в его мобильности. На сегодняшний день это единственный подобный аппарат на вооружении больницы.

Региональный сосудистый центр на базе Салехардской окружной клинической больницы также пополнился современным оборудованием. Закуплена дорогостоящая эндоскопическая видеостойка с возможностью оценки нарушения глотания, стоимостью около полутора миллиона рублей. аппарат входит в стандарт оснащения сосудистых центров для оказания медпомощи больным, перенесшим инсульт.

Оба аппарата закуплены за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования округа. В этом году Фонд приобрел для ямальских больниц более 80 единиц техники. Данная мера способствует реализации нацпроекта «Здравоохранение» в части повышения качества и доступности медицинской помощи, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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