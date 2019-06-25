СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-25T13:29:13+03:00

На Ямале отопительный период продолжается в двух муниципалитетах Фото: yanao.ru

На значительной территории региона уже приступили к подготовке к зиме

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Тазовском и Ямальском районах ЯНАО до сих пор продолжается отопительный период. Об этом сообщили губернатору Ямала Дмитрию Артюхову на заседании правительства региона 25 июня. Участники встречи подвели итоги работы объектов ЖКК в осенне-зимний период и обсуждены планы работ по подготовке к будущей зиме.

Анализ прошлых лет показывает, что осенне-зимний период на Ямале полностью заканчивается в первой декаде июля.

В нынешний отопительный сезон внештатные ситуации случались, но все они устранялись оперативно и в регламентированные сроки. Самые долгосрочные зафиксированы в ноябре 2018-го в селе Газ-Сале (отключение сетей теплоснабжения) и в Салехарде (отключение электроснабжения).

По информации директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа Дмитрия Афанасьева, на значительной территории региона уже приступили к подготовке к зиме.

Запланировано строительство и реконструкция с вводом в 2019 году дизельной электростанции в селе Белоярск, газо-поршневой электростанции в селе Красноселькуп, котельных в сёлах Горки и Мужи, котельной в селе Антипаюта. Увеличат мощность и существующей электростанции в селе Гыда.

Кроме того, в рамках досрочного завоза для 8 муниципальных образований в навигацию 2019 года для нужд ЖКК планируется поставить: 69 139 тонн дизельного топлива, 2557 тонн сжиженного газоконденсата, 19 155 тонн каменного угля, 820 м3 дров.

ИСТОЧНИК KP.RU