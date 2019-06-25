Жителя Ноябрьска оштрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-25T13:03:02+03:00

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Жителя Ноябрьска привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. 56-летний мужчина 24 марта 2019 года при посторонних оскорбил полицейского. Грубиян выражался в адрес правоохранителя нецензурной бранью. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского, как представителя власти.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». 8 июня суд вынес решение о признании ноябрянина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU